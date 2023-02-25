أخبار الاقتصاد اليوم.. نجاح كبير لمشروع رد الضريبة للمغادرين أثناء مؤتمر المناخ بمصر

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 25-2-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أهمها ،أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير.

المالية: نجاح كبير لمشروع رد الضريبة للمغادرين أثناء مؤتمر المناخ بمصر

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات إتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف ( المصلحة ، والممول ، والخزانة العامة للدولة )، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي، وبطء الإجراءات.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ، بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟".

وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل أوضح "رامي يوسف " أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حالياً، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات.

انطلاق اجتماعات اللجنة الصناعية للشراكة بين مصر و3 دول عربية

انطلقت اليوم السبت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والتي تعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري.

اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، تشهد مشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في اطار الشراكة والتي تشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الاربع .

وزير البترول يفتتح مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لغاز مصر بأبو رواش

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطط الوزارة فى إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية .

وخلال الجولة، أوضح الملا، أن هذا المشروع أحد النماذج التى يشملها برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ منذ عام 2016 للأصول والمنشأت البترولية التى تخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية والتحول الرقمى فى تشغيلها .

"التعاون الدولي": تعزيز مستوى المعيشة لـ40 ألف أسرة وتمكين صغار المزارعين

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، زيارتهما لمحافظة المنيا، بتفقد المدارس الحقلية ضمن برنامج الاستثمارات الزراعية المُستدامة وتعزيز مستوى المعيشة، بقرية الجهاد 4 بمركز العدوة بمحافظة المنيا، الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وممثلى منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والوكالات الأممية المعنية، وكذا فريق عمل وزارة التعاون الدولى.

ويعد برنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة، أحد المشروعات الجارية بالشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، تحت مظلة أولويات الدولة الوطنية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، حيث يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعى والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعى والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، وتوفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.