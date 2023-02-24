8 خطوات لاسترداد الكفالة بعد انتهاء القضايا و4 حالات لا تسترد فيها

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تُعرف الكفالة بأنها المبلغ المالي الذى تقوم النيابة العامة أو المحكمة بإلزام المتهم بسداده مقابل إخلاء سبيله بشكل مؤقت، وذلك على ذمة قضية لحين الحكم نهائيا في القضية.

ويتسأل الكثير عن الخطوات التي يجب اتباعها عند استرداد الكفالة عقب انتهاء المحاكمة، وحصول المتهم على براءة بعد قيامه بسداد كفالة.

"اليوم السابع" يسرد في السطور التالية الخطوات والأوراق المطلوبة لاسترداد الكفالة وتحديد الحالات التي لا يجوز في استرداد تلك الكفالة.

أولا: متى يتم استرداد الكفالة؟

1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط .

2- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى .

ثانيا: الأوراق والإجراءات المطلوبة لسترداد الكفالة

1- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرفاق ثلاث صور بطاقة للمتهم.

6- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

7- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

8- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

ثانيا حالات لا يستحق فيها صرف الكفالة:

1- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

2- التصالح أمام المحامى العام.

3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

4- إيقاف تنفيذ العقوبة.