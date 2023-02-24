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"24 قيراط".. حملة اجتماعية لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالنهضة الزراعية

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:34 ص
"24 قيراط".. حملة اجتماعية لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالنهضة الزراعية حملة أزرعها صح
كتب محمد صبحي

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أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة اجتماعية بعنوان "24 قيراط"، وذلك ضمن مشروع التخرج، وتهدف الحملة إلى التوعية بالنهضة الزراعية المصرية، والمشاريع القومية في الزراعة والري التي تقوم بها مصر، وأيضًا أساليب الزراعة والري الحديثة، وتُقام هذه الحملة في ضوء أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التمنية المستدامة.

 

والجدير بالذكر أن حملة "24 قيراط" حصلت على الرعاية الشرفية من وزارة الزراعة مُمثلة في مبادرة "ازرع صح".

 

وقال محمود قنديل المدير المسئول عن المبادرة، بسعادته وفخره بوجود حملة "24 قيراط" واهتمام الشباب بالنهضة الزراعية المصرية، وأنه على أتم الاستعداد للتعاون المشترك معهم.

 

وجاءت الحملةً تحت إشراف الدكتورة داليا عبدالله (رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة) ، والدكتورة هدى صلاح أبو حرب ، والدكتورة أميرة أحمد

 

وشارك فى الحملة عدد من الطلاب:محمد منسي - محمد حسام - أروى طارق - أحمد معوض - أحمد فهمي - دينا حسين - دعاء علي - ابتسام عاطف - إسلام أحمد - كاترين نبيل - مديحة شيبة - مي محمد - مريم عثمان - محمد علاء - مصطفى حسام - ندى عبدالرحمن - نورا محمد - روان شريف - تغريد سعيد - يارا خالد - منة الله أحمد. 


التعليم العالى

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النهضة الزراعية



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