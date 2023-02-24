وكيل صحة دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال شهر رمضان

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، تعليمات مشددة بشأن رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت المائية بنطاق المحافظة، وذلك استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وقام وكيل صحة دمياط بجولات تفقدية على مدار الأيام الماضية، استهدفت عددا من المستشفيات العامة، والوحدات الصحية بقري دمياط لمتابعة التزام العاملين بتطبيق تعليمات المديرية، فضلا عن متابعته توفير المستلزمات الطبية وأصناف الدواء داخل الصيدليات بمستشفيات المحافظة.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، تنفيذ خطة المديرية بشأن تطبيق المبادرات الخاصة بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين، والتي جاء أبرزها مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض الأورام" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، فضلا عن متابعته تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.

وفي سياق متصل قامت مديرية الصحة في دمياط بالاعلان عن خطة تنفيذ القوافل الطبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل كافة التخصصات الطبية لتقديم خدمات القطاع لاهالى المحافظة بالمجان.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، أن هناك متابعات يومية وبشكل مستمر لمتابعة التزام العاملين بالقطاع بتطبيق التعليمات المقررة بشأن الالتزام بالنوتجيات، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لمتابعة الموقف اولا بأول ، موضحا أن مديرية الصحة قد أعلنت عن ارقام تلقي الشكاوى للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

واضاف "عبد الجواد" ان مستشفيات المحافظة استعدت جيدا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلي أن قطاع الصحة داخل دمياط يشهد حاليا طفرة كبيرة خاصة مع انطلاق مشروعات المبادرة الرئاسية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير خدمات القطاع الطبي داخل المحافظة.