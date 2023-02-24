وزير الشباب والرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير يطلقان حملة إفطار صائم رمضان 2023.. فيديو

د.أشرف صبحى: حملة إفطار صائم إحدى المبادرات المجتمعية التكافلية وتدعم رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية

د.محمد رفاعي: حملة إفطار صائم من أهم الحملات الموسمية. ولدينا اكبر قاعدة بيانات للمستحقين ونستهدف تلبية احتياجاتهم الغذائية بجميع المحافظات ووصولا للحدودية

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إطلاق حملة "إفطار صائم" كمبادرة مجتمعية يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، داخل 100 مركز شباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" .

واطلقت مؤسسة " مصر الخير" اليوم وللعام الحادي عشر على التوالي ومن مقر المركز الأوليمبي بالمعادي فعاليات بدء تعبئة كرتونة رمضان في إطار حملة "إفطار صائم" التي تطلقها المؤسسة سنوياً وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتأتى المبادرة هذا العام بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في تعبئة الكراتين الغذائية والتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية، مجموعة من متطوعين Junior Volunteers والكشافة من الطلائع، وفريق مبادرة SRS التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على مبادرة مؤسسة مصر الخير "إفطار صائم" ، وأهدافها المجتمعية النبيلة، وكمبادرة تكافلية تدعم فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقاً، علاوة على كونها تدلل على دور مراكز الشباب فى خدمة المجتمع تحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المبادرة، ومشاركة عدد كبير من المتطوعين ونجوم المجتمع ، في جو من البهجة والسعادة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى النتائج المتميزة لتلك المشروعات والتى تعود بالإيجاب على النشء والشباب.

لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة أداء المراكز فى إطار من التقييم والسعى نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" أن مؤسسة مصر الخير تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك ، اتساقا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة

وأضاف رفاعي أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات ووصولا للمحافظات الحدودية ونعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالعديد من المحافظات بهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم وتنوعها

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير : "أن دخول الحملة عامها الحادي عشر على التوالي هو عنوان للثقة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء من جهة والمستحقين من جهة أخرى باعتبارهم الطرف المقيم لجودة الخدمات المقدمة ، مشيدا بالدعم الذي يقدمه كافة المتبرعين والشركاء في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة

وقال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة "مصر الخير" أن حملة إفطار صائم يتم التجهيز لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتوت على العديد من المتغيرات للتعاقد مع مجموعة من الموردين للمواد الغذائية بالجودة المطلوبة التي تحقق رضاء المستحقين

وأوضح علي أن الحملة هذا العام تشمل العديد من المحاور التي تضمن توفير المكونات الغذائية الأساسية للمستحقين حيث تضم الحملة توفير الكراتين الغذائية بأنواع مختلفة أولها كرتونة الخير والتي نطلق تعبئتها اليوم استعدادا لبدء ارسال قوافل الخير لجميع المحافظات خلال شهر شعبان وتحتوي على حوالي 12كيلو من المنتجات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلي كرتونة الستر وتحتوي على 6كيلو منتجات غذائية تقريباً وينضم إليهم سند الخير الذى يحتوي على أكثر من 65كيلو منتجات تشمل علي 5 كيلو بروتين مابين لحوم معلبة جاهزة للطهي ودجاج مجمد وتكفي أسرة 4 أفراد لمدة شهر كامل إلي جانب كارت الخير الذي يوفر للمستحق إختيار المواد الغذائية التي يحتاجها وفقاً لاحتياجه من الجمعيات الاستهلاكية والسلاسل الغذائية على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن المحور الثاني محور الوجبات الذي نعود من خلاله لتنفيذ خيام الافطار بمختلف المحافظات إضافة إلى توفير وجبات للإفطار والسحور على مدار شهر رمضان المبارك، فضلاً عن برنامج إفطار قرية" يتم خلاله توزيع وجبات إفطار ساخنة يومياً في إحدى القرى المستهدفة ونستهدف منها جميع المحافظات.

حضر الفعاليات من جانب وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن الوكيل الدائم ، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وإيمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين والمبدعين، والإعلامى كريم حسن شحاتة، واللاعب تامر بجاتو، والفنان سامح يسرى، والمهندسة أمل مبدى رئيس الرياضى للإعاقات الذهنية.