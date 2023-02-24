واشنطن تعلن عن عقوبات جديدة "واسعة النطاق" ضد روسيا

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا، ستطال دولا ثالثة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على روسيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستستهدف "البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وجهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من العقوبات" وأنه يتم بحث كيفية مواصلة الدعم لأوكرانيا، إلا أنها لم تكشف ما إذا كان أعضاء مجموعة السبع سيتبنون الإجراءات الأمريكية.

وتابعت: "سنعلن أيضا عن مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة".