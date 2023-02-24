اليوم السابع
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واشنطن تشكك فى خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:00 ص
واشنطن تشكك فى خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية للتسوية في أوكرانيا، ولا ترى أنها قد تلعب دورا بناء.

وأضاف أن واشنطن لا تميل إلى الوثوق بالمبادرة التي أعلنتها بكين، حيث تسعى الصين من ناحية إلى الحفاظ على الحياد في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى تدعم موسكو بنشاط.

وتابع: "رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، الذي زار موسكو مؤخرا، لم يعتبر أنه من الضروري زيارة كييف بعد ذلك، ما يحملنا على التشكيك في فكرة أن هذا الاقتراح سيلعب دورا بناء".

وذكر، وانغ يي، في وقت سابق، أن الصين تعد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، و"يجب إعطاء السلام فرصة".

وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستستند إلى مقترحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجى لافروف، ووانغ يي، لم يبحثا في اجتماع موسكو الأخير أي خطة صينية للتسوية في أوكرانيا.


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