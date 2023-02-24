مقتل 13 شخصًا على الأقل إثر هجوم إرهابي وسط مالي

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قال مسؤولون محليون في مالي، اليوم الجمعة، إن هجومًا شنه إرهابيون على قرية في وسط مالي، أسفر عن مقتل 13 مدنيًا.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نسختها الإنجليزية اليوم، عن سياسي محلي في مالي قوله إن إرهابيين قتلوا 13 مدنيًا وأحرقوا منازل في قرية "كاني بونزون" وسط البلاد، مضيفًا أن حصيلة الضحايا قد ترتفع إلى 20 شخصًا في ظل خوف السكان المحليين من العودة إلى منازلهم في الوقت الراهن.

وتحدث سياسي محلي آخر للقناة، شريطة عدم الكشف عن اسمه، قائلاً إن المسلحين "قتلوا أكثر من 13 مدنيًا"، وأخذوا 3 أشخاص رهائن، مطالبًا الحكومة بتقديم الدعم في ظل التطورات الحالية.