معاينة موقع حادث انقلاب سيارة ومصرع شخص وإصابة آخر في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، ومن المقرر الاستماع لأقوال المصاب فور تحسن حالته الصحية، كما تم استدعاء أفراد أسرة الشخص المتوفى، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالدفن، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى، مما أسفر عن انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.