مصرع مسن صدمته سيارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى مسن مصرعه نتيجة اصطدامه بسيارة نقل فى شارع شل دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بمصرع شخص نتيجة اصطدام سيارة به فى شارع شل دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "صادق محمد عايش" 73 عاما مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.



