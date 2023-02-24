مصرع طفل إثر حريق منزل فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل 3 سنوات مصرعه نتيجة لحريق منزل بمنطقة كرداسة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه مصرع طفل 3 سنوات جري نقله إلي المستشفي العام.

وتم اتخاذ كافة اللإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.