اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 02:45 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم "كارو" مع سيارة نقل بالبحيرة

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:07 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم "كارو" مع سيارة نقل بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى منذ قليل شخص مصرع، وأصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم عربة "كارو"، وسيارة نقل بمركز كفر الدوار في البحيرة. 
 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين  بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم فى حادث تصادم عربة كارو، بعد اصطدامها بسيارة نقل بمنطقة كينج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة. 
 
 
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام   بكفر  الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 
 وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 
 

 


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