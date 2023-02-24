مصرع شاب إثر حادث تصادم سيارة بطريق ديرب نجم فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه اثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق ديرب نجم الزقازيق أمام قرية فرسيس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول محمود السيد 20 عاما مقيم قرية فرسيس التابعة لنطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من الانتقال والفحص والتحريات الأولية أثناء عبور الشاب طريق طريق ديرب نجم الزقازيق اصطدمت به سيارة مسرعة أودت بحياته في الحال وتم نقل الجثمان من قبل مرفق إسعاف الشرقية إلى مستشفى ديرب نجم،ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة امام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

يذكر أن شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة ابو الشقوق التابعة لمركز كفر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت اثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد، وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية





