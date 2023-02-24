مزمار ومرماح خيول وفرحة الأطفال فى ليالى مولد الشيخ العشى شمال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، مظاهر احتفال أهالى قرية العشي التابعة لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالمولد السنوي الذي يبدأ فى أول شهر شعبان المبارك من كل عام، ويستمر لمدة 4 أيام، حيث تنطلق يومياً فعاليات مرماح الخيول فى مولد الشيخ محمد العشي، ويتوافد الخيالة والمئات من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، وذلك للمشاركة فى المولد وسباقات الخيل والمرماح على أنغام المزمار والربابة وسط أجواء مميزة.

وفى هذا الصدد صرح الحاج خالد حرز الله إبن قرية العشي، أنه مع بداية شهر شعبان المبارك من كل عام، تنطلق فعاليات مولد الشيخ محمد العشي المولد الأشهر فى مدينة الزينية شمال المحافظة، وذلك لمدة 4 أيام تختتم بفعاليات الليلة الختامية بتنظيم مرماح الخيول وحلقات التحطيب وغيرها من المظاهر المبهجة للمولد وسط حضور الآلاف من الأهالى.

ويضيف الحاج خالد حرز الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد العشى هو أحد أولياء الله الصالحين بمحافظة الأقصر، وله مريدون ومحبون من كل أنحاء الصعيد، ويحتفل بالمولد الخاص به في الأيام الأربعة الأولى من شهر شعبان، ويكون اليوم الخامس هو "الدورة" التي يخرج فيها أبناء القرية من رجال ونساء وشباب وأطفال تجوب جميع أنحاء القرية، كما يقوم كافة أبناء القرية بعمل مأدبة غداء وعشاء لضيوفهم من كافة أرجاء المحافظة وكافة أنحاء مصر، مؤكداً على أن فعاليات الليلة الختامية لمولد الشيخ محمد العشى يتم خلالها تنظيم أناشيد دينية ومدائح وفرق موسيقية شعبية، وإقامة حلقات لعبة التحطيب التراثية التي يتميز بها أبناء الصعيد، وكذلك إقامة موائد طعام للمشاركين فى المولد من القرى المجاورة، وخروج المئات من الأطفال للاحتفال فى الملاهى وشراء الحلوى للمولد.



الخيالة-يبدعون-فى-مولد-الشيخ-العشي



المزمار-فى-مولد-الشيخ-العشي



تجمعات-كبيرة-لمتابعة-مرماح-الخيول-بالمولد



تجمع-الأهالى-فى-المرماح-بمولد-الشيخ-العشي



تجمع-الاهالى-فى-مرماح-الخيول-بمولد-الشيخ-العشي



تجمع-الخيالة-فى-مولد-الشيخ-العشي



جانب-من-المرماح-فى-مولد-الشيخ-العشي



رقصات-الخيول-فى-مولد-الشيخ-العشي



سباقات-الخيول-مولد-الشيخ-العشي



سحر-مرماح-الخيول-فى-مولد-الشيخ-العشي



فرحة-الأهالى-فى-سباقات-الخيول



فرقة-المزمار-فى-مولد-الشيخ-العشي



فريق-المزمار-البلدى-فى-مولد-الشيخ-العشي



فعاليات-المرماح-للخيول-فى-مولد-الشيخ-العشي