

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الاتفاقية - التي تم توقيعها على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث - سيتم بموجبها تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ 20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.



ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.