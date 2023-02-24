محمد عيسى بالمركز الثانى للجيت كون دو والجزار يحصد الفضية فى رفع الأثقال

دمياط: معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن مولد بطل وموهبة رياضية جديدة فى مختلف الرياضات، وتضم محافظة دمياط العديد من اللاعبين فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، تمكنوا من حصد العديد من المراكز المتقدمة، وتسجيل اسم دمياط فى قائمة التميز الرياضى.

" اليوم السابع" يلقى الضوء على نماذج رياضية مشرفة فى ألعاب الجيت كون دو، ورفع الأثقال

البطل هانى عيسي

البطل محمد هانى عيسى فى العقد الثانى من العمر يهوى الألعاب الرياضية من الصغر تمكن من حصد المركز الثانى، فى بطولة الجمهورية للجيت كون دو، والمقامة بالصالة المغطاة برأس البر، والتى نظمها الاتحاد المصرى للجيت كون دو، والمؤهلة لتصفيات منتخب مصر للمراحل السنية 16: 18 :20 سنة.

يذكر أن اللعبة تعتبر مزيج بين ألعاب "الكونغ فو، والتايكوندو، والجودو"، ومن أجمل وأرقى الفنون القتالية، وأن فن جيت كون دو، وتمتاز لعبة "جيت كون دو" عن غيرها بالتنوع والشمول، وتباين الحركات بما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار وجميع المستويات.

اللاعب زياد الجزار

كما توج اللاعب زياد ممدوح الجزار، بالميدالية الفضية، وحصد المركز الثانى فى بطولة الجمهورية، لرفع الأثقال، تحت 17 سنة وزن 96 ك، بصالة مبارك لمتحدى الإعاقة بمحافظة بنى سويف.

واستطاع اللاعب أن يضيف إنجاز جديد لإنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، بمحافظة دمياط، لرياضة رفع الأثقال ببطولة الجمهورية، تحت ( 15-17 سنة)، ليصبح رصيد لاعبى محافظة دمياط، لرياضة رفع الأثقال مرحلتى ( الناشئين - الشباب ) عدد 10 ميداليات متنوعة بالبطولة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

اللاعب ابراهيم حسن

كما توج اللاعب إبراهيم حسن أحمد، بالميدالية البرونزية، وحصد المركز الثالث فى بطولة الجمهورية، لرفع الأثقال، تحت 15 سنة وزن 61 ك، بصالة مبارك لمتحدى الإعاقة بمحافظة بنى سويف.

واستطاع اللاعب أن يضيف إنجاز جديد لإنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، بمحافظة دمياط، لرياضة رفع الأثقال ببطولة الجمهورية، تحت ( 15 - 17 سنة )،

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " على المشاركة فى جميع البطولات التى ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية أو عالمية أو أولمبية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الإسكواش.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " على المشاركة فى جميع البطولات التى ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية أو عالمية أو أولمبية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الإسكواش.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، والقائم بعمل مدير المديرية، وعبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة.



أبطال دمياط في المنافسات الرياضية (1)



أبطال دمياط في المنافسات الرياضية (2)