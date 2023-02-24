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محافظ الجيزة يجازى مشرف نظافة بحى جنوب لتقصيره فى عمله

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:53 م
محافظ الجيزة يجازى مشرف نظافة بحى جنوب لتقصيره فى عمله جولة محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة والطرق وأعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء جنوب والعجوزة والدقي.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنظيم حملات على مدار اليوم لرفع أى مخلفات سواء بالشوارع الرئيسية أو الجانبية والمتفرعات ومتابعة حالة النظافة وشركات الجمع السكني بكافة قطاعات الحي كلا في نطاقه لضمان انتظام عمل منظومة النظافة.

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم على نهر الطريق ورفع حالات الإشغال في الحال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وخلال جولته بحي جنوب الجيزة، قام محافظ الجيزة بمجازاة مشرف نظافة بأحد قطاعات الحي؛ للتقصير في متابعة حالة النظافة ورفع المخلفات من الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد مؤخرا أعمال التطوير الجارية بعدد من قطاعات حي الدقي، والتى شملت ميادين الجمهورية وأحمد سامى سعيد والشوارع المحيطة بهما.

ووجه محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير الجارية بميدان الجمهورية والشوارع المحيطة به قبل استلام الأعمال من الشركة المنفذة، وذلك لضمان تناسق المظهر الحضارى وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات المحددة.

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

 


محافظ الجيزة

اشغالات

العجوزة

الدقي

الجيزة



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