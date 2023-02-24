اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 10:30 م
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متابعة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقرى "أبو سمبل" فى أسوان

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:11 م
متابعة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقرى "أبو سمبل" فى أسوان أعمال تجديد ورفع كفاءة مدرسة توشكى شرق الإعدادية
أسوان- صلاح المسن

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تابعت القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لقروى أبوسمبل بمركز نصر النوبة في أسوان، تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان، وتمت متابعة أعمال تجديد ورفع كفاءة مدرسة توشكي شرق الإعدادية، بتواجد مشرف الشركة المنفذة للمشروع، والتنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتزويد العمالة، حيث تتم الزيارات والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل، وتذليل المعوقات والعراقيل أمام الجهات المنفذة للأعمال لزيادة معدلات الإنجاز.
 
وكان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية، لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ حزمة المشروعات التنموية والخدمية، الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"،  وذلك من أجل دفع مستويات الأداء، وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة  .
 
وأجرت وحدة حياة كريمة، جولة ميدانية لتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، والتى تضم 7 قرى فرعية وتابع، بإجمالى 18 ألف نسمة، ومشروعات إنشاء نقطة إسعاف قسطل، ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى، وتطوير مدرسة أبو سمبل شرق ومدرسة قسطل، وإنشاء السوق الأسبوعى بنسبة تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء توشكى بنسبة 80 % .
 
و تم التشديد للإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة ، علاوة على تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات لضمان تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

 


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