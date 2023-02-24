كيشيناو: الأحداث فى ترانسنيستريا ومولدوفا لا تحمل طابعا عسكريا

وكالات

أكد الرئيس المشارك عن مولدوفا فى لجنة المراقبة المشتركة ألكسندر فلينكيا، أن الأحداث التي تقع أحيانا في المنطقة الأمنية بترانسنيستريا ومولدوفا لا تحمل طابعا عسكريا.

وقال فلينكيا: "الأحداث التي تم تسجيلها في المنطقة الأمنية ليست ذات طبيعة عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الممثلين السياسيين لترانسنيستريا ومولدوفا في المفاوضات، حتى خلال الوضع الحالي في أوكرانيا، يمكنهم اللقاء والتحدث مع بعضهم البعض".

واعتبر أنه ينبغي استبدال بعثة حفظ السلام الحالية بمراقبين مدنيين "لأنها أنجزت مهامها منذ فترة طويلة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف تستعد لغزو جمهورية ترانسنيستريا بدعوى منع زحف الجيش الروسي على أوكرانيا من هناك، في خطوة تهدد القوات الروسية في ترانسنيستريا، وتعهدت بالرد الحاسم على أي خطوة من هذا القبيل.

يذكر أن جمهورية ترانسنيستريا أعلنت استقلالها عن مولدوفا بعد نزاع مسلح عام 1992، وبموجب اتفاق التسوية تم نشر قوة روسية لحفظ السلام وفض النزاع في المنطقة.