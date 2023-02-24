كوريا الشمالية تجرى تدريباً على إطلاق صاروخ كروز استراتيجى

وكالات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أجرت تدريباً على إطلاق صاروخ كروز استراتيجى الخميس.



وقالت الوكالة إن التدريب أظهر "وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية".

وأطلقت كوريا الشمالية مطلع الأسبوع الجارى صاروخين تجاه البحر الشرقى لتعزيز قوتها الدفاعية ضمن تدريبات لوحدات الصواريخ على الجبهة الغربية.