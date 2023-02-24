اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الشمالية تجرى تدريباً على إطلاق صاروخ كروز استراتيجى

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:07 ص
كوريا الشمالية تجرى تدريباً على إطلاق صاروخ كروز استراتيجى صواريخ كوريا الشمالية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أجرت تدريباً على إطلاق صاروخ كروز استراتيجى الخميس.

وقالت الوكالة إن التدريب أظهر "وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية".

وأطلقت كوريا الشمالية مطلع الأسبوع الجارى صاروخين تجاه البحر الشرقى لتعزيز قوتها الدفاعية ضمن تدريبات لوحدات الصواريخ على الجبهة الغربية.

وتزامن إطلاق تلك الصواريخ مع تدريبات جوية مشتركة أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 


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رؤوس نوويه

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