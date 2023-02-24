كاتب كويتى لـ"اليوم السابع": للمصريين مكانة خاصة بقلوبنا

إيمان حنا

قال الكاتب الصحفى الكويتى بشار الصايغ، مدير عام تحرير جريدة "الجريدة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العلاقات المصرية الكويتية لها طابع مميز، فهي علاقات جذورها ممتدة في التاريخ العربي، وتعتبر نموذج مثالي لصور العلاقات بين الدول لا سيما العربية منها.

أضاف الصايغ، فى تصريحاته، إن ما يفوق العلاقة الرسمية رسوخا، هي العلاقات الشعبية بين مواطني الدولتين الشقيقتين، فللمصريين مكانة بالقلب، ونحن نفخر بهذه الأواصر التي تجمعنا، ولا يمكن أن ننسى الدور المصري الرائد في عملية تحرير الكويت.

استكمل الصايغ، قائلا: وفي هذه المناسبة، فإن مشاركة دول العالم بشكل عام والعربية بشكل خاص أفراح الكويت الوطنية تمثل نموذج لدور الكويت الإنساني في خدمة الدول الصديقة والشقيقة، والوقوف مع الشعوب كما حصل مؤخرا إثر الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها مناطق في تركيا وسوريا وخلفت أضرار مادية وإنسانية جسيمة، وهذا النهج الذي قامت عليه الكويت منذ نشأتها سواء كحكام وشعب محبين للسلام.

وعن أهمية تلك الاحتفالات، قال الصايغ، إن الاحتفالات الوطنية الكويتية تمثل مناسبة ذات أهمية خاصة للمواطنين والمقيمين في الكويت، فهي تذكر الجميع بالاستقلال وكل الجهود التي بذلت لتكون الكويت دولة عربية إسلامية مستقلة لها كيانها وإرادتها الخاصة، والتكاتف الدولي لتحريرها من الغزو العراقي، وإعادة الشرعية الحاكمة للدولة، ولكل مناسبة منهما دلالات ليست للكويتيين فقط، بل لكل شعوب العالم في دفع الظلم والعدوان من جهة، ومن جهة أخرى بناء الدول والتحرر من الاستعمار.

تحتفل الكويت، غدا السبت، بعيدها الوطني الثانى والستين الذى يمثل ذكرى استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذى يوافق أيضا عيد التحرير الثانى والثلاثين .

تشمل الاحتفالات مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت، والتي تنطلق هذا العام تحت شعار "عز وفخر"، وفعاليات متنوعة بالتعاون مع مختلف وزارات الكويت ومؤسساتها والقطاع الخاص ومن بين العروض عرض للألعاب النارية ويمكن للجمهور متابعته في المساحة الكائنة بين موقعي الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت على شارع الخليج العربي.

يرجع تاريخ أول احتفال بهذه المناسبة إلى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التي تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف ما يعيق إقامة الاحتفالات السنوية فتم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت في 25 فبراير 1963 والذي كان الاستقلال في عهده، ومنذ ذلك التاريخ والكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.