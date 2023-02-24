في 5 خطوات.. "ازاى تكسب جائزة بمليون جنيه من مسابقة وزارة المالية"

كتب هانى الحوتى

بدأت وزارة المالية ، التشغيل التجريبي لبرنامج " فاتورة حمايتك وجايزتك "، وهو أول برنامج لتحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، مقابل حصول المواطن على خصومات وقسائم مجانية للشراء، وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية، وهدايا وجوائز عينية قيمة، ويمكن للمواطنين الاشتراك في هذا البرنامج من خلال 5 خطوات، وهي:

1- يقوم التاجر الممول (الكاشير) بإرسال رسالة مجانًا من رقم الموبايل المسجل على منظومة فاتورتك حمايتك وجايزتك، تحتوي على رقم موبايل المواطن وقيمة الإيصال أو الفاتورة على الرقم المختصر 9119 الخاص بالمنظومة، ويمكن إرسال رقم العميل وقيمة الفاتورة بأي لغة (عربي أو إنجليزي).

2- يتولى النظام إرسال رسالة نصية من ETA Rewards بها كود تأكيد للمواطن وتفاصيل معاملة الشراء.

مثال: لقد قمت بشراء من (اسم التاجر) و(اسم الفرع) بقيمة 100 جنيه لتأكيد المعاملة ارسل "كود التأكيد" على 9119 مجانًا.

3- لتأكيد المعاملة يقوم المواطن بإرسال كود التأكيد مجانًا إلى الرقم المختصر الخاص بالمنظومة 9119.

4- يستقبل المواطن رسالة نصية من ETA Rewards تشمل كود الخصم الخاص به، وتاريخ صلاحيته، وتحتوي على رابط به أسماء تجار الهدايا للحصول على الخصم.

مثال: مبروك كسبت "كود خصم xxx" صالح حتى "تاريخ" للحصول على الخصم زور لينك المنظومة.

5- في حالة وجود أي استفسارات برجاء الاتصال برقم 16395.

وبدأ التشغيل التجريبي لبرنامج فاتورة حمايتك وجايزتك في 5 مولات كبرى بالقاهرة لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

وتنص المادة رقم 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته على أن تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة؛ لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.

وتستهدف وزارة المالية من البرنامج خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، كما تأتي هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني.