غلق 7 مراكز دروس خصوصية بدون ترخيص في ميامى وسيدى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شنت حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة مدير الأزمات أمل أحمد وعضوية كلا من مندوب من ادارة المتابعة الميدانية ومندوب من إدارة أشغال الطريق ومندوب من إدارة رخص المحلات والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالمرور.

وتم غلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية ،وذلك بمناطق: شارع المسرح سيدي بشر قبلي، 42 شارع إسكندر ابراهيم ميامى، شارع جمال عبد الناصر ميامي، شارع جمال عبد الناصر أمام كلاسيك ميامي، شارع 15 تقاطع العيسوي، خلف جمعية السيوف الاستهلاكية، 2 شارع علي هيبة.

وعلى صعيد آخر، شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى، حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، لرفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندرى.

ودفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، بحملة مسائية، للحد من تجاوزات مركبات التوك توك ورفع الإشغالات، وتسيير حركة المرور بنطاق الحي وشملت الحملة بشوارع: ملك حفنى بحرى - 30 ابو كمال - جمال عبد الناصر - تقسيم القاهرة - الملازم، تم التحفظ علي 108 حالة أشغال متنوعة، ومركبة توك توك ، كما تم رفع 6 حواجز حديدية ، و12 إطارات سيارات, تعرقل حركة السير بنطاق الحملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



جانب من الحملة



حملة علي مراكز دورس خصوصية بدون ترخيص