غلق 62 منشأة بدون تراخيص وتحرير 183 محضرا فى حملات "مراقبة الأغذية" بالدقهلية

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 241 منشأة، تبين أن منها 53 دون ترخيص، وعدد 9 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرارها على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 183 محضرا، و سحب 135 عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 991 كيلو من أغذية متنوعة، 350 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل قامت إدارة الأغذية بدكرنس بشن حملة مفاجئة على أحد السيارات التي تبيع اللحوم للمواطنين للشك في صلاحية اللحوم للاستهلاك الادمي، حيث تم ضبط عدد 35 طبق لحم مفروم زنة الطبق الواحدة 350 جرام وكذلك 32طبق كبدة مجمدة بوزن 400جرام الطبق الواحد وبإجمالي 25 كيلو جرام وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها للفحص بالمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

وأكد وكيل وزارة الصحة، علي استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.