اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 11:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شعبة الدواجن: الأسعار تنخفض والدولة تبذل جهدها لصالح المواطن

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:28 م
شعبة الدواجن: الأسعار تنخفض والدولة تبذل جهدها لصالح المواطن جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن الدواجن المستوردة سليمة، حيث نقوم بالشراء من بلاد غبر موبوءة، موضحا أنه عندما تحضر لمصر يتم أخذ عينات منها لـ 3 جهات رسمية معهد صحة الحيوان ومعهد وزارة الصحة والصادرات والواردات والتى توضح وتؤكد صحتها.
 
وأكد عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية آية عبد الرحمن على قناة إكسترا نيوز، أنه لم ولن يحدث استيراد غذاء أو دواجن غير صالحة، لافتا إلى أن كيلو الفراخ كان أمس بسعر 78 جنيها فى المزرعة واليوم انخفضت لـ 69 جنيها بانخفاض 9 جنيهات.
 
وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية إلى أن المنظومة قوية وراسخة ولا نستطيع الإستغناء عن صناعة الدواجن، ونعضضها ونقويها والدولة تتحرك لحل أى مشكلات تواجهها، موضحة أن الاستيراد لمواجهة الأزمة وسد الفجوة لصالح المواطن. 
 
 
 

الدواجن

انخفضا اسعار الدواجن

البيض

صناعة الدواجن

شعبة الدواجن



الموضوعات المتعلقة

سوق الدواجن يستجيب.. انخفاض أسعار الفراخ 9 جنيهات بعد استيراد 100 ألف طن.. الغرف التجارية: طرح المستوردة لسد الاختلالات السعرية.. والدولة دعمت الإنتاج الوطني بتوفير الأعلاف لـ6 أشهر قادمة

الجمعة، 24 فبراير 2023 08:00 م

المجمعات الاستهلاكية: الدواجن البرازيلية تتوافر حتى بعد شهر رمضان

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:33 م

التموين تطرح الدواجن المحلية والبرازيلي المجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 30%

الجمعة، 24 فبراير 2023 06:21 م

اتحاد منتجى الدواجن: تراجع كبير في أسعار الفراخ المحلية قريبا

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة