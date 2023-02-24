شعبة الدواجن: الأسعار تنخفض والدولة تبذل جهدها لصالح المواطن

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن الدواجن المستوردة سليمة، حيث نقوم بالشراء من بلاد غبر موبوءة، موضحا أنه عندما تحضر لمصر يتم أخذ عينات منها لـ 3 جهات رسمية معهد صحة الحيوان ومعهد وزارة الصحة والصادرات والواردات والتى توضح وتؤكد صحتها.

وأكد عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية آية عبد الرحمن على قناة إكسترا نيوز، أنه لم ولن يحدث استيراد غذاء أو دواجن غير صالحة، لافتا إلى أن كيلو الفراخ كان أمس بسعر 78 جنيها فى المزرعة واليوم انخفضت لـ 69 جنيها بانخفاض 9 جنيهات.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية إلى أن المنظومة قوية وراسخة ولا نستطيع الإستغناء عن صناعة الدواجن، ونعضضها ونقويها والدولة تتحرك لحل أى مشكلات تواجهها، موضحة أن الاستيراد لمواجهة الأزمة وسد الفجوة لصالح المواطن.