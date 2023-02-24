شروط قبول طلبك لمسابقة معاون نيابة إدارية.. أهمها التقديم في الميعاد المحدد

كتب عبد الله محمود

أكدت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها، والخاص بمسابقة التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.