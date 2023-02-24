سفير مصر بالكويت لـ"اليوم السابع": مستثمرو الكويت يعتبرون مصر سوقا واعدة

إيمان حنا

أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت بالتوازى مع المسارين السياسى والشعبى، يضفى مزيدا من القوة والأهمية لتلك العلاقات، التى تعززت أيضًا بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية والوفود الاستثمارية أيضا، وكان آخرها زيارة أكبر وفد استثمارى للقاهرة أكتوبر الماضى والذى التقى الرئيس السيسى .

أضاف السفير، في تصريحاته الخاصة، أن مصر استطاعت أن تعزز مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات خاصة فى ظل ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية عكست ملامح وشخصية الجمهورية الجديدة.

وأوضح السفير ، أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية والمرتبة الرابعة دوليا بقيمة تتجاوز الـ 19 مليار دولار، وهى موجودة فى السوق المصرية منذ عقود طويلة فنجد كبار الأسر التجارية الكويتية لديها استثمارات، فهناك آلاف الكويتيين يستثمرون فى مصر.

وأكد السفير، فى تصريحاته، أن هناك إرادة حقيقية لدى المستثمرين الكويتيين لزيادة تلك الاستثمارات فى السوق المصرية، التى ينظر إليها أنها سوقا واعدة، بما تتيحه من عوائد استثمارية جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى ما تتيحه من فرص إعادة تصدير المنتجات إلى الأقاليم الجغرافية التى يربطنا معها اتفاقيات معاملة تفضيلية بالنسبة لمصر سواء على مستوى القارة الإفريقية أو الأوروبية وحتى أمريكا وأمريكا اللاتينية والدول الآسيوية ( الميركسور، والكوميسا والإتحاد الاوروبي )، كل هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من استقرار سياسى.

وبالنسبة لحجم التبادل التجارى غير النفطى ، بين البلدين فقد أوضح السفير شلتوت أنه من المتوقع أن يصل بنهاية هذا العام 440 مليون دولار.