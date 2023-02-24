سفارات الكويت فى عدد من دول العالم تحتفل بالأعياد الوطنية

إيمان حنا

احتفلت سفارات الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وتونس والمغرب والجزائر والأردن بالذكرى الـ 62 للاستقلال والـ 32 للتحرير، وفق الأنباء الكويتية.

وفي الولايات المتحدة، أقامت السفارة حفل استقبال بحضور القائم بالأعمال بالسفارة المستشار حمد المكراد وعدد من المسؤولين والشخصيات الأمريكية وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأعضاء السلك الديبلوماسي بالبعثات العربية والأجنبية.

وتقدم المستشار المكراد بأسمى آيات التهاني للأمير نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة.

وأقامت سفيرة الكويت لدى كندا ريم الخالد حفل استقبال بهذه المناسبة بحضور ضيفي الشرف وزير التنوع والإسكان والشمول الكندي أحمد حسين ووزير التنمية الدولية الكندي هارجيت سجان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكندية وأعضاء البرلمان الكندي وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.

وأكد الوزيران حسين وسجان في كلمتيهما خلال الحفل قوة العلاقات الثنائية التي تربط الكويت وكندا والرغبة في تعزيزها على كل المستويات إلى آفاق أوسع وأرحب.

بدورها، تقدمت السفيرة الخالد في كلمتها بأسمى آيات التهاني للكويت قيادة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.