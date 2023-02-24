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زى النهارده.. "الجنايات" تحجز إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى" للحكم

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:02 م
زى النهارده.. "الجنايات" تحجز إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى" للحكم محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - أحمد إسماعيل

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زي النهاردة من 5 سنوات، يوم 24 فبراير 2018، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، للنطق بالحكم.
 
كان تشكيل الدائرة في ذلك الوقت بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.
 
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على  أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

خليه الزيتون

خليه ارهابيه

الجنايات

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