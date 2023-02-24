اليوم السابع
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رئيس وزراء مالى يدعو لعدم الاعتماد على الجيوش الأجنبية

الجمعة، 24 فبراير 2023 07:00 ص
رئيس وزراء مالى يدعو لعدم الاعتماد على الجيوش الأجنبية جيش مالى - أرشيفية
وكالات

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دعا رئيس وزراء مالي، تشوغويل كوكالا مايجا، خلال زيارته بوركينا فاسو، إلى عدم الاعتماد على "أي جيش أجنبي" في مكافحة الجماعات الجهادية الناشطة في البلدين.

وقال تشوغويل كوكالا مايغا، عند وصوله إلى واغادوغو، حيث استقبله نظيره أبولنيير كايليم تامبيلا، "لن يأتي أي جيش أجنبي للقتال مكاننا". 

وأشار: "نحن على يقين من هزيمة الإرهاب في منطقة الساحل، سننتصر في الحرب بواسطة جيوشنا". 

وأضاف: "ما يحدث لكم اليوم هدفه إضعاف معنوياتكم، وجعلكم تشككون في جيشكم، لأن الجماعات الجهادية "تضغط عليكم لتشكوا في أنفسكم... وقعت الأمور نفسها في مالي". 

وأردف: "لقد أقدمتم على خيارات لا تُرضي الجميع".

وقُتل الأربعاء ما لا يقل عن عشرة متطوعين من قوات محلية، في هجوم بشمال بوركينا فاسو.

وقبل أيام، لقي 70 عسكريا، مصرعهم في هجومين آخرين في الشمال قرب الحدود مع مالي.


تشوغويل كوكالا مايغا

افريقيا

الساحل الافريقى

بوركينا فاسو

مالى

غرب افريقيا

أبولنيير كايليم تامبيلا



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