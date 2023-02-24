رئيس الأعلى للقضاء يقدم واجب العزاء لأسرة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق

الغربية مصطفى عادل

وصل المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لقرية مشله مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مسقط رأس المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، والذي وافته المنيه مساء أمس الخميس، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير عقب صلاة الجمعة.

وأقامت أسرة وزير العدل الأسبق سرادق العزاء للفقيد بجوار الفيلا الخاصة به بمدخل القرية لتلقي العزاء فيه.

وشيع المئات من أبناء مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جنازة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، بعد أن وفاته المنية مساء أمس الخميس، وخرجت الجنازة عقب صلاة الجمعة بمشاركة عدد كبير من أقاربه وأهالي قريته.

وكان المستشار أحمد عوني رئيس نادى قضاة طنطا، قد أعلن أمس وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ابن مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

يذكر أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق هو من مواليد محافظة الغربية عام 1945،حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم تعينه فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة.

عين رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ومحاميًا عامًا بالنيابة العامة عام 1983،ومحاميًا عامًا أول عام 1990، ورئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ووكيلًا أول لإدارة التفتيش القضائى عام 2006.

كما عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي اعتبارًا من عام 2009، ومساعدًا أول لوزير العدل عام 2012، ورئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية في أول يوليو 2013.

وعمل أيضا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2013