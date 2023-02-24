جاء ذلك خلال استقبالها سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بتونس جوي هود، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.



ورحبت رئيسة الحكومة بالدبلوماسي الأمريكي، معبّرة عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة في تونس.



من جانبه، عبّر جوي هود عن رغبة الجانب الأمريكي في تدعيم التعاون الاقتصادي مع تونس، خاصة من خلال العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.



وجدد السفير الأمريكي التأكيد على مواصلة بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي سعيها لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعافي اقتصادها.