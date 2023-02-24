دورات تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة بأسوان ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وصرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بأن الدورات استهدفت تدريب 1500 سيدة وفتاة بقرى البصالى و7 قبلى والعباسية بمركز كوم أمبو، مشيرة بأن الدورات تضمنت التدريب على تنفيذ أدوات حرفية وأعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته.
وأشارت، إلى أن الدورات تضمنت الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.
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