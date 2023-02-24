دورات تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة بأسوان ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".