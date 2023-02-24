خريطة أماكن معارض أهلا رمضان فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال الأسابيع الماضية، افتتاح العديد من معارض أهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة الـ8، وذلك بمتابعة مستمرة للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للتأكد من توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وفى هذا الصدد ننشر أماكن تمركز 15 معرض تم افتتاحهم رسميا بكل المراكز والمدن، ففى مركز طنطا 4 معارض "كورنيش الغفران، شارع الشهيد ابراهيم جعيصه، أرض البوريفاج، سبرباى أمام مجمع المواقف"، وفى المحلة الكبرى "شارع 23 يوليو بجوار مجلس المدينة، ميدان الشون، ميدان الهياتم، قرية محلة أبو حسن، قرية محلة أبو على".

وفى مركز ومدينة زفتى بالجزيرة الوسطى أمام مركز الشباب، وفى مدينة قطور شارع الجيش أمام مجلس المدينة، وفى مدينة سمنود شارع ميدان السكة الحديد بجوار مجلس المدينة، وفى مدينة بسيون شارع 23 يوليو أمام مجمع المواقف، وفى مدينة السنطة بجوار الإدارة الزراعية، وفى مدينة كفر الزيات ميدان أوسكار.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد تفقد مساء أمس، معارض أهلاً رمضان بمركز ومدينة طنطا شملت تفقد ثلاثة معارض بحى أول وثان طنطا وقرية سبرباى، وذلك للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتقديم أسعار مخفضة للجمهور، والاستماع إلى آراء المواطنين فى تلك المعارض.

بدأت الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان بحى أول طنطا والمقام بأرض البوريفاج أسفل الكوبرى العلوى، وخلال تفقده للمعرض استمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض وذلك للاطمئنان على مدى رضاهم عن السلع المعروضة، كما تفقد أقسام المعروض والذى يتميز بتنوع السلع وتعددها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد معرض حى ثان طنطا والمقام بكورنيش الغفران، حيث أكد التجار المتواجدون بأرض المعرض على أن المعرض يشهد يوميا إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء وخاصة فى وقت الظهيرة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان والمقام بقرية سبرباى أمام مجمع المواقف، حيث أشاد المحافظ بجودة السلع المعروضة والإقبال الملحوظ من المواطنين.

وأشاد المواطنين بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع وانخفاض الأسعار فى المعارض الثلاثة وخاصة الكراتين المدعمة من المنطقة الشمالية العسكرية والتى يتم بيعها بتخفيض 50% عن سعرها الأصلى.