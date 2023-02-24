حياة كريمة فى بنى سويف.. معاينة موقع مقترح لإنشاء مدرسة يابانية فى بهبشين

قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف إنه تمت معاينة قطعة أرض على مساحة 8 آلاف و600م أملاك دولة (ولاية الأوقاف) بزمام قرية بهبشين، كأحد المواقع المقترحة لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية، لخدمة أهالى المركز الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمثل هذا النوع من المدارس، وذلك ضمن خطة المحافظة فى دراسة إمكانية إنشاء عدد من المدارس المصرية اليابانية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت متابعة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتذليل معوقات أعمال شبكات الانحدار لمشروع الصرف الصحى بقرية إشمنت، والذى يتم تنفيذه ضمن مشروعات حياة كريمة بالقرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحت إشراف عيد صالح رئيس القرية ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والإدارة الهندسية والشركة المنفذة.

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن العمل فى قطاع التعليم، يجرى طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتى تعكس الملامح الأساسية للجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو البناء والتنمية، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التوسع الأفقى بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية سواء من خلال مبادرة حياة كريمة بالقرى المشمولة بالمبادرة، أو غيرها، لاستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعى.