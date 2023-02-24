حياة كريمة بالأقصر.. تثبيت 17 خلية بلوحة توزيع كهرباء النمسا فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد شهد مجلس قروى النمسا، العمل فى تثبيت 17 خلية على قدرة 11 ك فولت بلوحة توزيع كهرباء النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم قرى جنوب إسنا بالكامل، وتتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثانى مكاتب إدارية غرفة شحن، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن خميس مدير المشروع، والمهندس مصطفى عبدالعليم مهندس الجودة، والمهندس إسماعيل فارس مسئول السلامة والصحة المهنية، لمتابعة الأعمال بالطريقة الآمنة والشركة المنفذة شركة مدكور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق.

ويؤكد ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا، حيث قامت شركة المقاولون العرب، بالبدء فى حفر موقع بيارة محطة الصرف الصحى بالنمسا الفرعية 2 بناحية العنانية، بحضور المهندس محمود عبد العاطى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، والمشاركة المجتمعية من حياة كريمة.