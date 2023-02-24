حياة كريمة بالأقصر.. تثبيت 17 خلية بلوحة توزيع كهرباء النمسا فى إسنا

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.
وفى هذا الصدد شهد مجلس قروى النمسا، العمل فى تثبيت 17 خلية على قدرة 11 ك فولت بلوحة توزيع كهرباء النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم قرى جنوب إسنا بالكامل، وتتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثانى مكاتب إدارية غرفة شحن، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن خميس مدير المشروع، والمهندس مصطفى عبدالعليم مهندس الجودة، والمهندس إسماعيل فارس مسئول السلامة والصحة المهنية، لمتابعة الأعمال بالطريقة الآمنة والشركة المنفذة شركة مدكور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق.
ويؤكد ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا، حيث قامت شركة المقاولون العرب، بالبدء فى حفر موقع بيارة محطة الصرف الصحى بالنمسا الفرعية 2 بناحية العنانية، بحضور المهندس محمود عبد العاطى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، والمشاركة المجتمعية من حياة كريمة.
فيما قال اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا إنه تشمل قائمة المشروعات الجارية على الأرض بالقرى، العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعى - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروى توماس وعافية، كما يجرى استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.
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