حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية.

وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".