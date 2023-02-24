وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أنه في الفترة من 26 إلى 28 فبراير سيتوجه إلى البرازيل حتى يدفع بمجموعة العمل الأمريكية البرازيلية المعنية بتغير المناخ التي أعاد الرئيسان الأمريكي والبرازيلي جو بايدن ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا إطلاقها خلال اجتماعهما في 10 فبراير.



وسيلتقي كيري بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الكونجرس وقادة المجتمع المدني؛ لمناقشة الفرص المتاحة للبرازيل والولايات المتحدة للتعاون في مكافحة أزمة المناخ ووقف إزالة الغابات وعكس مسارها والدفع بالانتقال للطاقة النظيفة وبناء اقتصاد بيولوجي قوى.



وفي بنما.. سيرأس كيري وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر "محيطنا" لعام 2023، الذي تستضيفه جمهورية بنما.