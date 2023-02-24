تكريم 110 أطباء و23 أما مثالية على هامش الجمعية العمومية لنقابة أطباء الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عقدت الجمعية العمومية لنقابة أطباء الشرقية، بعد اكتمال النصاب القانونى للانعقاد، ببلوغ عدد الحاضرين 205 أطباء مقيدين بنقابة الأطباء بالشرقية، بحضور الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور عاطف جودة وكيل عام النقابة والدكتور ماهر البباوى أمين عام النقابة.

بدأت الجمعية بالسلام الجمهوري ثم أعقبه تلاوة قرآنية ثم قام الأمين العام بقراءة تقرير عن أنشطة النقابة لعام 2022، ثم عرض الميزانية والحسابات الختامية لعام 2022، ومراجعة المحاسب القانونى النقابة.

دارت بعد ذلك مناقشة بين الأطباء وأعضاء مجلس النقابة ومحاسب النقابة حول الميزانية والحساب الختامى ثم تلي ذلك إقرار الميزانية لعام 2023 والتجديد للمحاسب القانونى للنقابة، ثم تمت الموافقة على لائحة دعم وحساب الأطباء وتكريم عدد من الأطباء وعددهم 110 أطباء بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور رضا الديب مدير عام هيئة التأمين الصحى بالشرقية.

كما تم تكريم 45 طبيبا وطبيبة من المشاركين في تطوير المنظومة الصحية و23 أما مثالية مرشحين من المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية و23 طبيبا فوق السن مرشحين من قبل المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية و20 طبيبا تحت السن من قبل الإدارة الطبية.