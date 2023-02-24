تكريم أوائل مسابقة الأزهرى الصغير برياض الأطفال في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الأطفال من أوائل مسابقة الأزهرى الصغير برياض الأطفال، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأطفال، وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة في هذه المرحلة العمرية المهمة (مرحلة رياض الأطفال)، والتي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاستكشاف وتنمية قدرات الطفل وإستثمارها.

وحضر فعاليات تكريم أوائل مسابقة الأزهرى الصغير برياض الأطفال، كل من الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والشيخ أحمد خليدي مدير التعليم الثانوى، وعبير محمد محمود القائم بعمل مدير رياض الأطفال، وأحمد محمد إبراهيم العضو الفنى برياض الأطفال، حيث تم تكريم كل من:- (المركز الأول الطفلة حنين يوسف عبد المطلب ، معهد محمد الصادق إدارة إسنا غرب - الثانى عمار ياسر محمد كحيل الاثنين معهد محمد الصادق إدارة إسنا غرب - الثالث إسنا شرق معهد الدير الطفل احمد محمود احمد معوض - الرابع ساجد محمد صلاح إدارة الاقصر معهد الاقصر الملحقية).

كما شملت قائمة الأطفال المكرمين كل من:- (الخامس بتول باهى بخيت إدارة إسنا غرب معهد العضايمة - السادس ضحى احمد عويس إدارة إسنا شرق الدير - السابع فريدة محمد على إدارة القرنة طود البعيرات - الثامن ايه يوسف سيد إدارة الاقصر معهد الاقصر الملحقية - التاسع ابرار محمد احمد إدارة أرمنت معهد اولاد الشيخ - العاشر زينب محمد احمد عبد الدايم إدارة إسنا غرب المساوية)، وتم تصعيد الطفلة حنين يوسف عبد المطلب إلى التصفيات النهائية بالقاهرة.

فيما صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه تم انعقاد لجنة الإستلام الإبتدائى لعملية إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية، تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يكرمون أوائل مسابقة الأزهرى الصغير (1)



فعاليات تكريم أوائل مسابقة الأزهرى الصغير برياض الأطفال (1)