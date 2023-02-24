اليوم السابع
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تقديم الخدمات الطبية لـ147ألف مواطن بالعيادات الخارجية فى يناير بالمنيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:47 م
تقديم الخدمات الطبية لـ147ألف مواطن بالعيادات الخارجية فى يناير بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا، من خلال إدارة الطب العلاجي، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 
 
واوضح أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147 ألف و 702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 39 ألف و184 حالة، وذلك على مدار شهر يناير الماضى.
 
وأوضحت الدكتورة مرفت سعد مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، أن إدارة الطب العلاجى تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى، بالاضافة الى متابعة  سير العمل عن طريق الفرق الاشرافيه بتكثيف المرور  على    المستشفيات والمنشات الصحية  وذلك للحرص على تقديم الخدمات  الطبية اللائقة  بالمواطنين بمحافظة المنيا .
 
وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147702  مواطن، وإجراء  5765 عملية جراحية، و697 حالة ولادة،  بالإضافة إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد   979 مريض بإجمالى  11499   جلسة غسيل كلوى  وتقديم خدمات علاج طبيعى لعدد  2206  مريض  بإجمالى   8763  جلسة علاج طبيعى بالاضافة الى تقديم خدمات اشعة عادية لعدد  14709  حالة و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لعدد  3490 حالة وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد  1346  حالة .
 
وقالت أنه تم تقديم خدمات طبية باقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 39184 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لعدد  724 مريض؛ و تقديم خدمات  حضانات لعدد    672 طفل.
 

 


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