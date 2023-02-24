تقديم الخدمات الطبية لـ147ألف مواطن بالعيادات الخارجية فى يناير بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا، من خلال إدارة الطب العلاجي، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واوضح أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147 ألف و 702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 39 ألف و184 حالة، وذلك على مدار شهر يناير الماضى.

وأوضحت الدكتورة مرفت سعد مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، أن إدارة الطب العلاجى تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى، بالاضافة الى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافيه بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بمحافظة المنيا .

وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147702 مواطن، وإجراء 5765 عملية جراحية، و697 حالة ولادة، بالإضافة إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 979 مريض بإجمالى 11499 جلسة غسيل كلوى وتقديم خدمات علاج طبيعى لعدد 2206 مريض بإجمالى 8763 جلسة علاج طبيعى بالاضافة الى تقديم خدمات اشعة عادية لعدد 14709 حالة و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لعدد 3490 حالة وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد 1346 حالة .

وقالت أنه تم تقديم خدمات طبية باقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 39184 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لعدد 724 مريض؛ و تقديم خدمات حضانات لعدد 672 طفل.