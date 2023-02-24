تعرف على حالات استحقاق المعاش لأصحاب الأعمال.. اشتراك تأمينى 120 شهرا

كتب ـ هشام عبد الجليل

يستحق المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، عددا من الحالات أبرزها بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.



ونص القانون على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.

- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.

- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

- بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.

ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2، 3) أن يكون للمؤن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا وكان نشاطه ما زال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون، لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب. ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.