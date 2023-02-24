تحويلات مرورية بالمقطم بسبب أعمال تطوير شبكة صرف صحى لمدة 9 أيام

عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور، تحويلات مرورية لإستكمال الأعمال الخاصة بمشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم لمدة 9 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض الشبكات بمناطق "الهضبة العليا – الهضبة الوسطى"، وكذا تنفيذ أعمال الحفر بشوارع "محمد مقلد – ياسين راغب – عماد عبدالعزيز" بمناطق مدينة نصر.. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع فؤاد بدران حتى شارع حلمى عبدالعاطى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من يوم الجمعة الموافق 24/2/2023 ولمدة (تسعة أيام).

وستجرى إدارة المرور، بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: القادم من شارع فؤاد بدران اتجاه شارع محمد مقلد يسلك يساراً شارع شريف سامى فيميناً شارع حلمى عبدالعاطى اتجاه شارع محمد مقلد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.