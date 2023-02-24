بولندا تنصب المتاريس على حدود روسيا وسط تحذيرات من حرب واسعة

كتب محمد جمال

عام من الحرب الروسية الأوكرانية ولا يزال صوت القذائف مستمر دون حلول قريبة تلوح في الأفق. ومع اتساع رقعة المعارك واستعداد عدة دول لحرب جديدة، أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن نصب الحواجز والمتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس.

وبحسب شبكة "سكاى نيوزعربية"، فسيشهد العام الثانى من الحرب اتساعا كبيرا لرقعة المعارك مع دخول أطراف دولية أخرى في الأزمة.

وهنا يقول السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتي، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الذكرى الأولى لبداية تحركه العسكري أكد بلغة تهديد أن هناك أهدافا أخرى في الحرب في إشارة صريحة لدول الجوار الروسي وأوروبا.

ويُضيف كاميل جيل كاتي أنه عقب خطاب بوتين في البرلمان الروسي تحدث في مؤتمر عسكري بعدها بساعات عن استرجاع أراضي روسيا القديمة، ويعد هذا "تصعيدا آخر ودليلا على أن الحرب الثالثة قادمة لا محال نتيجة التغول الروسي"، بحد وصفه.

وعشية الذكرى الأولى للحرب، أعلن وزير الدفاع البولندى، ماريوس بلاشتشاك، أن الجيش البولندي نصب حواجز وعوائق مضادة للدبابات على الطرق والحدود مع روسيا وبيلاروسيا.

وكتب على تويتر: "لقد بدأنا تعزيزا وقائيا للأمن على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، وهذا جزء من استراتيجيتنا للدفاع والردع وقد تم بالفعل نشر التحصينات الأولى على الحدود مع منطقة كالينينجراد".

وفي أوكرانيا نفسها، وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف؛ وقال "سندعم أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا".

من جانبه، أشار كاميل جيل كاتي، إلى استعداد أوروبا بالكامل للتصعيد من جانب روسيا ومحاولة نقل المعارك إلى قلب أوروبا نفسها.