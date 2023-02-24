بوريل: نزاع أوكرانيا ليس حربا عالمية ثالثة

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يعتبر الصراع الدائر في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي: "هذه ليست حربا عالمية.. إنها لا تؤثر علي لأنني في جزء آخر من الكوكب، إنها تؤثر على الاقتصاد العالمي".

وكرر في الوقت نفسه، اتهامات لا أساس لها بشأن إمدادات أسلحة لروسيا من كوريا الشمالية وإيران.

وأشار بوريل: "الجميع يتأثر لأن أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة أدت إلى ارتفاع التضخم وأجبر التضخم المرتفع جميع البنوك المركزية في العالم على رفع أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل، وقد أدى هذا إلى تباطؤ في الاقتصاد".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد".

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.