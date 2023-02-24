"بنى سويف والصحة" يبحثان الاستعداد لانطلاق حملة تنظيم الأسرة "من حقك تنظمي"

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة الصحة والسكان، الاستعدادت الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 25 فبراير الجارى وتستمر حتى 8 مارس المقبل، وتنفذها مديرية الصحة على مرحلتين تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة فى بيان لمحافظة بنى سويف أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين ،حيث تبدأ المرحلة الأولى " غداً السيت وتستمر حتى الأول من مارس المقبل وتشمل إدارات(بنى سويف ،الواسطى،اهناسيا،ناصر)،فيما تنطلق المرحلة الثانية فى 4 مارس المقبل وحتى 8 من نفس الشهر وتشمل إدارات(ببا،الفشن وسمسطا)،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان "،بجانب تنظيم ندوات توعيةللسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

أضافت الدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية،أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائى النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة فى المناطق النائية.