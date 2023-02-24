بريطانيا تدعو مجموعة الـ7 لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية ومدّه بأسلحة أطول مدى.
وأضافت أنّ سوناك سيقول خلال الاجتماع: "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب- ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم- يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. (...) بدلاً من اتّباع نهج تدريجي، يجب أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".
بريطانيا تدعو مجموعة الـ7 لتسريع مساعداتها العسكرية لكييفالجمعة، 24 فبراير 2023 04:00 ص
رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
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أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.
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