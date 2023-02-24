اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بريطانيا تدعو مجموعة الـ7 لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:00 ص
بريطانيا تدعو مجموعة الـ7 لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
وكالات

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أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية ومدّه بأسلحة أطول مدى.

وأضافت أنّ سوناك سيقول خلال الاجتماع: "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب- ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم- يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. (...) بدلاً من اتّباع نهج تدريجي، يجب أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".


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