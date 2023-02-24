انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج الأحد المقبل بالوادى الجديد

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج للاطمئنان على صحة الاسرة المصرية وذلك اعتباراً من يوم الأحد، بجميع اماكن فحص المقبلين على الزواج بمراكز المحافظة بالوحدات الاتية .

مركز الخارجة : "عيادة حى الامل ؛ وحدة بولاق"

مركز الداخلة : " المركز الطبى بموط ؛ وحدة القصر"

مركز الفرافرة : "وحدة الكفاح"

مركز باريس : "وحدة باريس"

مركز بلاط : "وحدة بلاط"

وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن بدء تنفيذ حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة تحت شعار «حقك تنظمي» وذلك في الفترة من 25 فبراير الجارى وحتى أول مارس فى مراكز الخارجة وبلاط والفرافرة، وتستكمل فعالياتها فى مركزى باريس والداخلة في الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 من شهر مارس المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تهدف لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة.

واضاف محروس أن الحملة تهدف أيضا لابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.