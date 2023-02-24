انتهاء أعمال ترميم وتغطية أول ماكيت زجاجى تاريخى داخل معبد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المهندس الأقصرى يوسف رشيد مجلع، نجل الفنان رشيد مجلع، انتهاء أعمال ترميم وتغطية ماكيت زجاجى لمعبد الأقصر، والذي قام والده بتصميمه، وقررت وزارة الآثار وضعه داخل معبد الأقصر بشكل دائم، والذي يعتبر نموذجا مصغرا لمعبد الأقصر خلال العصر الرومانى، وقام بتصميمه الفنان المصري لدى تحويل معبد الأقصر لحصن رومانى لاثنين من القادة الرومان بالحاشيات الخاصة بهما.

وقال أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء رسمياً من أعمال ترميم وتغطية الماكيت بالزجاج داخل معبد الأقصر، كما تم وضع لوحة توضيحية للتثقيف العام، وذلك لكى يشعر الزائر والدارس والمرشد السياحي والمختص والأثرى والفنان والمصور، أنه يزور معبدين في آن واحد وذلك يتضح من قراءة اللوحة التعريفية للماكيت الذي تم إنشاؤها بأيدي المهندس المصرى.

وأضاف مدير عام معبد الأقصر أنه يعتبر المهندس رشيد مجلع، مدير عام الرسم الأثرى سابقًا، والفنان والرسام الأثرى تتلمذ على يديه الكثير من المصريين والفرنسيين فى هذا المجال النادر، موجهاً كل التحية والتقدير للمهندس يوسف مجلع نجل الفنان الراحل، على الدور الكبير فى ترميمات وتجميل الماكيت ليعود من جديد فى مدخل المعبد، وكذلك كافة العاملين بالمعبد بإشراف أحمد بدر مدير المعبد، والذين قدموا المساعدة خلال ترميمات الماكيت.

وأوضح أحمد عربى أنه نظراً لأهمية هذا المعبد قام كل من جان كلود جولفان مدير المركز المصرى الفرنسى بالكرنك، والدكتور محمد الصغير مدير عام المنطقة والمدير المصرى للمركز المصرى الفرنسى، وبعض العلماء المتخصصين في التاريخ واللغات والديانات القديمة والعمارة والطبوغرافية، ومنهم رشيد راغب مجلع مدير عام الرسم الأثري بالمنطقة عضو المركز المصرى الفرنسى، والذى قام بعمل رفع هندسي وطوبوغرافى في منتصف ثمانينيات القرن الماضي للمعبد، بالاشتراك من "جان كلود فان جولڤان" للمعبد، وقد تم تسجيل ذلك فى كتاب "المعسكر الرومانى بالأقصر"، حيث صدر عام سنة 1986 من المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهره، للمؤلف "جان كلود جولفان ومحمد الصغير وغيرهم" ثم تغطيتها بالرمال وردم الشارع، وذلك بناءاً على طلب من مجلس مدينة الأقصر وتم تغيير إتجاه أنابيب الصرف الصحى بعيداً عنها، وتم إهداء الماكيت وذلك بعد إعادة ترميمه بناءاً على رسومات المهندس رشيد مجلع.



العمل فى ترميم ماكيت معبد الأقصر للمهندس رشيد مجلع



العمل فى ترميمات ماكيت معبد الأقصر



إنتهاء أعمال ترميم وتغطية أول ماكيت زجاجى لمعبد الأقصر



جانب من العمل فى ترميمات ماكيت المعبد



خطوات ترميمات ماكيت معبد الأقصر التاريخي



لوحة توضيحية على ماكيت معبد الأقصر



وضع أول ماكيت زجاجى تاريخي داخل معبد الأقصر







