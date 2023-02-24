اليوم السابع
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"المواد الغذائية": إقبال كبير على شراء الدواجن البرازيلي بسبب جودتها

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:00 م
"المواد الغذائية": إقبال كبير على شراء الدواجن البرازيلي بسبب جودتها هشام الدجوى
كتب مدحت وهبة

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أكد هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة بأن هناك إقبال كبير على شراء الدواجن المجمدة  البرازيلي بسبب جودتها وأيضا بسبب السعر حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان على مستوى محافظة الجيزة تقدم كافة أنواع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وأيضا الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى  .

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة البرازيلي وأيضا منتجات اللحوم الطازجة السوداني واللحوم المجمدة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو  في الوقت الذى تباع في الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "أهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت ‏المركز الأول في عدد المعارض بواقع يصل الى 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بني سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادي الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.


التموين

الغرفة التجارية بالجيزة

شعبة المواد الغذائية بالجيزة

أسعار الدواجن المجمدة البرازيلي

أسعار الدواجن البرازيلي

سعر الدواجن البرازيلي

الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية



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